Подозреваемыми проходят пять сотрудников полиции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Руководитель первой службы Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев в ходе доклада в СЦК сообщил, что восемь наиболее резонансных случаев недозволенных методов следствия расследуют специальные прокуроры. Подозреваемыми проходят 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них девять находятся под стражей.
- В частности, по делу о пытках с использованием раскалённого парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц. Все заявители описали схожий способ применения пыток. Специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции. Трое из них вину признали, - сказал Шалабаев.
Также завершились следственные действия в отношении двух сотрудников ДКНБ Алматинской области, которых подозревают в нанесении побоев задержанному, повлёкших его смерть.