Вопрос рассмотрели на заседании маслихата, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что власти разработали новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон города.
- Сегодня вносятся на ваше рассмотрение следующие основные направления. Ограничение высотности жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее ВОАД, путём установления регламента переменной этажности до 9 этажей. Наличие крутизны склонов более 15 градусов и высокая степень сейсмичности территории, подтверждаемая инженерно-геологической структурой грунтов создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий. В этой связи, вносится запрет на новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, - сказал аким Алматы.
Также он сообщил о планах возобновить деятельность Градостроительного совета (прекратил работу в 2017 году) в новом формате с первого августа. Он предусматривает привлечение независимых экспертов. Депутаты маслихата единогласно поддержали предложения. К слову, часть этих инициатив уже предлагал экс-аким Сагинтаев в начале января.