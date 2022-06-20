- Сегодня вносятся на ваше рассмотрение следующие основные направления. Ограничение высотности жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее ВОАД, путём установления регламента переменной этажности до 9 этажей. Наличие крутизны склонов более 15 градусов и высокая степень сейсмичности территории, подтверждаемая инженерно-геологической структурой грунтов создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий. В этой связи, вносится запрет на новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, - сказал аким Алматы.Также он сообщил о планах возобновить деятельность Градостроительного совета (прекратил работу в 2017 году) в новом формате с первого августа. Он предусматривает привлечение независимых экспертов. Депутаты маслихата единогласно поддержали предложения. К слову, часть этих инициатив уже предлагал экс-аким Сагинтаев в начале января. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
