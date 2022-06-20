– Антикоррупционная служба по ЗКО нам всем отправила уведомление о том, что мы должны явиться по адресу: Курмангазы, 89/1 для составления протокола за допущенное административное правонарушение, предусмотренное статьей 680 КоАП РК «Непринятие мер по противодействию коррупции». Причиной тому послужило то, что директора подведомственных нам учреждений не предоставили или предоставили поздно декларации об активах. Виновных лиц привлекли к ответственности по статье 272 КоАП РК «Непредставление налоговой отчётности, документов, необходимых для определения финансовой прибыли контролируемой иностранной компании, а также представление неполных, недостоверных сведений в налоговой отчетности», а их руководителей - по статье 680 КоАП РК «Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции», - написали чиновники.

– Статьи 680 ч-1 КоАП РК практически нет в данном законодательстве. Даже учитывая данное обстоятельство, просим опровергнуть составленный протокол и привлечь сотрудника антикоррупционной службы к ответственности. Во-вторых, эта ситуация может оказать негативное влияние на жизнь и семью государственных служащих. В 2021 году и так сократили штатную численность и увеличили нагрузку в два раза, хотя не отрицаем, что повысили зарплату. В-третьих, факта коррупционных действий с нашей стороны нет и определённого ущерба государство в этом отношении не несёт. Здесь должна учитываться малозначительность наказания, даже сама статья, по отношению к нам, государственным служащим несёт жёсткое наказание, это штраф в размере 100 МПР и плюс прекращение государственной службы. Считаем, что это суровая мера для нас и в закон и в статью нужны определённые изменения, так как здесь судьбы и карьера людей, - заявили они.

– Сейчас массово будут увольнять государственных служащих из-за одного документа, а именно несвоевременной сдачи декларации, именно несвоевременной, так как все сотрудники, принятые на работу, сдали её. Нет такого сотрудника, который не сдал. И что интересно, по закону сотрудники, принятые на работу, допустившие халатность, остаются на работе, отделавшись лишь предупреждением, а руководитель, принявший данного сотрудника, должен уходить с работы. Где наша справедливость? Где наш Закон? Как он в данном случаи рассматривает тяжесть правонарушения? Просим у вас защиты и решения вопроса. Мы, государственные служащие, прослужившие около 20 с лишним лет на государственной службе, не согласны против действий и произвола, которому мы были подвергнуты со стороны сотрудников антикоррупционной службы, - пишут госслужащие.

– В настоящее время ряд руководителей государственных органов ЗКО привлекают за совершение коррупционного правонарушения. Им грозит штраф в размере 100 МРП или 306 тысяч тенге и прекращение государственной службы. В случае прекращения государственной службы по указанной норме они не смогут поступить на государственную службу в течение трёх лет и зачастую государственные органы лишаются компетентных служащих. В настоящее время адмпротоколы составлены в отношении более 40 государственных служащих, из которых в настоящее время в суде находятся пять административных дел в отношений руководителей государственных органов, - сообщили в акимате ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В распоряжение редакции «МГ» попало коллективное письмо госслужащих региона. В нём чиновники обращаются к президенту страны с просьбой «защитить и оказать содействие в решении кардинального вопроса, который может повлиять на дальнейший карьерный рост и судьбы десятков чиновников». Они пожаловались на сотрудников антикоррупционной службы.Теперь, по словам авторов письма, им грозит внушительный штраф и даже увольнение с государственной службы. Они заявили, что не согласны с этим и просят пересмотреть определенные законы. Кроме этого, они пожаловались на сотрудников Антикоррупционной службы по ЗКО, а именно на то, что они заполнили протокол не корректно и не грамотно.По словам авторов письма, такие меры ставят крест на карьерном росте и в целом работы на государственной службе, на должности руководителя они работают без выходных дней. Чиновники уже ознакомились с протоколом, однако не все оплатили административный штраф, а некоторых ввели в заблуждение.Сейчас по области насчитываются около 30 чиновников, которые столкнулись с такой проблемой. Но они не исключают, что их количество может быть и больше. В самой Антикоррупционной службе отказались отвечать на устный запрос и попросили направить письменный, пообещав, что ответят на него в установленные законом сроки. Редакция «МГ» по собственному опыту знает, что на любой запрос в ведомстве отвечают одним предложением: «В соответствии со статье 201 УПК, данные расследования разглашению не подлежат». Тем не менее, письменный запрос редакция направила и ответ от Антикоррупционной службы непременно будет опубликован в следующих наших материалах (конечно, если он не будет содержать очередную отписку). Между тем в аппарате акима ЗКО нам пояснили, что с первого января 2021 года внесены изменения в статью 11 Закона РК «О противодействии коррупции», о том что, в целях финансового контроля, декларацию об активах должны сдать лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супруги. При этом, за несоблюдение данной нормы закона предусмотрена административная ответственность тем, кто не предоставил декларацию, а также ответственность руководителя государственного органа принявшего его на государственную должность за то, что не предпринял меры по противодействию коррупции.Окончательную точку по пяти административным делам поставит суд, остальные вынуждены просить помощи у компетентных органов. Это письмо чиновники адресовали президенту Касым-Жомарту Токаеву, руководителю администрации президента, депутатам сената и мажилиса, председателю Конституционного совета, агентству по противодействию коррупций, председателю агентства по делам государственной службы и руководству депутатской фракции партии AMANAT. Среди подписавших письмо чиновников значатся такие руководители госорганов как глава управления координации занятости и государственных программ Альберт Есалиев, замглавы управления финансов по ЗКО Алтай Кулкаев, руководитель управления энергетики и ЖКХ Аскар Габидуллин и глава отдела ЖКХ, ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев.