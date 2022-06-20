Иномарка сгорела сегодня, 20 июня, в 9:18, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Mercedes сгорел на мосту в Атырау Mercedes горел на мосту по улице Курмангазы рядом с торговым домом «Тамага». По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар ликвидировали в 09:32. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара участвовали пять огнеборцев и одна единица техники. Mercedes сгорел на мосту в Атырау Mercedes сгорел на мосту в Атырау Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области