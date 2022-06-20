Мальчик нуждается не только в протезах, но и в лечении внутренних органов, которые были поражены ударом тока, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Беда в дом обычной семьи из села Жанаказан Жангалинского района пришла 24 мая. Тогда самый младший ребёнок - четырёхлетний Аманжол Орынбекулы получил сильный удар током
. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали
обе руки до верхней трети плеч.
Со дня трагедии прошёл почти месяц, Аманжол до сих пор находится в больнице, за ним ухаживает его мама. Женщина ни на шаг не отходит от своего сына, ведь самостоятельным её ребенок больше не будет никогда. Тот злополучный день Асель Айтжанова вспоминает со слезами на глазах. В обеденное время Аманжол вместе с другими детьми пошёл играть на улицу.
– Они пошли на подстанцию, их было четверо. Вдруг пришли трое мальчишек и сказали, что Аманек сгорел, мы с ужасом начали его искать, а он сам встал и пришёл домой. Мои ноги стали ватными, перестали слушаться. Муж побежал, поднял его на руки, занес домой, руки сына были чёрные. Поехали в больницу, нас привезли в Уральск, прооперировали, четыре дня лежал в реанимации. С тех пор мы находимся здесь, ночью не спит, мучают сильные боли, плачет всё время. Я в отчаянии, не в силах смотреть на муки своего ребёнка. Аманжол помнит всё, что с ним произошло. Подстанция была огорожена, но была щель внизу, и дети залезли туда. Они открыли шкаф с электропроводами и мой сын схватился за них, - плачет женщина.
Действительно малыш в мельчайших подробностях запомнил детали трагедии.
– Мы первый раз пошли туда. Мальчик, который был рядом, открыл шкаф. Внутри была железка, я её схватил, - рассказал сам Аманжол.
Придя в сознание, первое, что спросил ребёнок - это «Где мои руки?». Сейчас Аманжол, по словам мамы, учится жить без них. Может ножками передвигать предметы и переключать видео с телефона. Папа мальчика страдает эпилепсией, работать не может, мама - домохозяйка, кроме Аманжола в семье растут ещё трое детей.
К слову, подстанция, где произошла трагедия, находится на балансе районной энергосети. По словам Асель, руководство предприятия оказало единоразовую помощь в виде 200 тысяч тенге.
– После этого на связь они не выходили. Скорее всего буду подавать на них в суд, ведь мой ребёнок стал пожизненным инвалидом. Буду просить, чтобы приобрели ему протезы. Ведь сын растет, и ему нужно будет регулярно менять их. В селе нет больницы, Аманжолу требуется долгое лечение, поэтому думаем переехать поближе к городу. Буду сама растить его, ухаживать за ним, - говорит Асель Айтжанова.
Теперь Аманжолу положена инвалидность. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что её будут оформлять через поликлинику, к которой он относится.
Стоит отметить, что акиму области Гали Искалиеву во время пресс-конференции в СЦК задали вопрос, чувствует ли он вину за случившееся с маленьким Аманжолом из Жангалинского района.
– Я, как аким, ответственен за все подобные несчастные случаи. Сейчас проводится проверка. Если вина компаний, подведомственных акимату, будет доказана, то мы примем соответствующие меры. Мы окажем мальчику всю необходимую помощь как от государства, так и от спонсоров. Таких случаев быть не должно, - сказали Гали Искалиев.
В министерстве здравоохранения пообещали позже ответить на наш вопрос о том, какая помощь в лечении положена Аманжолу Орынбекулы и есть ли в Казахстане специалисты, которые занимаются подобными случаями.
В АО «ЗапКаз РЭК» также пообещали позже прокомментировать ситуацию и рассказать, какую помощь будут оказывать мальчику в дальнейшем.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА