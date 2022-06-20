Как начать бизнес с нуля и воплотить свои инновационные идеи? Где и у кого этому научиться? Какие риски ожидают тебя на пути к успеху? На все эти вопросы ответы можно было получить на форуме «Business WIRE Forum» для стартаперов и предпринимателей, который впервые прошел на земле Атырау.
Организаторы данного мероприятия - Европейский Банк реконструкции и развития (ЕБРР) и компания Shell Казахстан, объединили на площадке нефтяной столицы успешных, действующих и начинающих предпринимателей со всего Казахстана, которые смогли принять участие в форуме не только в живом общении, но и в режиме онлайн.
Главными темами форума были инновации: от идеи до воплощения и социальное предпринимательство, которые уже сегодня набирают большую популярность в нашей стране.
Руководитель по корпоративным связям международного концерна «Шелл Казахстан» Айгуль Барменкулова, в своем выступлении отметила, что компания на рынке Казахстана присутствует уже 30 лет, и является крупнейшим инвестором экономики РК и надежным партнером социальных проектов.
- Помимо контрактных обязательств по социальной поддержке в Казахстане, мы реализуем и портфель добровольных инвестиций. В этом кейсе основным направлением является поддержка малого и среднего бизнеса. Данная программа существует в нашей стране с 2018 года. Первый проект был запущен в Западном Казахстане, а в 2019 - в Мангистауской области. И, сегодняшнее мероприятие тоже направлено на то, чтобы начинающие бизнесмены смогли узнать о перспективах развития своего проекта, увидеть и услышать от успешных предпринимателей как разработать план, какие шаги нужно предпринять, чтобы добиться успеха, и принять участие в бесплатном образовательном проекте для МСБ
Business Bilim, реализуемый в рамках программы поддержки предпринимателей Shell LiveWIRE совместно с ЕБРР, - определила цели мероприятия представитель иностранного инвестора.
Не лишним будет отметить, что программа компании «Шелл» по поддержке МСБ, в настоящее время реализуется в 18 странах мира. C 1982 года она поддержала более 9,2 млн молодых предпринимателей. Что касается нашего государства, то на территории Казахстана кейс добровольных инвестиций начал работать пять лет назад, на протяжении которого концерн предоставляет дополнительные возможности местным предприятиям.
Айгуль Барменкулова также, во время неформального общения с участниками форума, подробно остановилась на программе трехмесячного цикла тренингов в рамках образовательного проекта «Business Bilim», который начнется с 1 июля текущего года.
- Участники тренинга после окончания курсов смогут подать заявку на получение грантов консалтинговых услуг на развитие собственного бизнеса. И наш грант дает возможность предпринимателю покрыть до 75 процентов стоимости этих услуг. Кроме того, слушатели смогут принять участие в глобальном конкурсе компании «Топ 10 наилучших новаторов», куда входят проекты социального воздействия, экологической устойчивости и инклюзии. Победители конкурса могут рассчитывать на материальную и менторскую поддержку, а также включение в цепочку поставок компаний, - проинформировала спикер.
Добавим, что по итогам обучения в трёх областях планируется запустить 40 бизнес-проектов.
(Претенденты программы могут подать заявку до 1 июля 2022 года на сайте https://bilim.business/
).
Глава департамента финансирования и развития МСБ в Центральной Азии и Монголии ЕБРР Хольгер Вифель, который является партнером «Шелл», в свою очередь сообщил, что они ежегодно в нашей стране реализуют 300 проектов и на эти цели выделяется 2-2,5 миллиона евро.
Одними из тех, кто сгенерировал свои идеи и смог реализовать проекты с компанией «Шелл» и департаментом финансирования ЕБРР, выступившие в качестве экспертов, вкратце рассказали форумчанам о своих успешных кейсах. Так, известный социальный предприниматель, основатель социальной мастерской «GreenTAL» Эмин Аскеров, в блоке общения под названием «Бизнес и общество», поделился с участниками своим опытом, рассказал о бизнес-лайфаках и ведении социально-полезного и ответственного бизнеса.
Также своим опытом поделились Жандос Акылбек - продакт-директор частной инвестиционной платформы для инвесторов «GoCrowd», рассказавший о краудфандинге и краудинвестинге - новых инструментах инвестиций не только для Казахстана, но и для всего Азиатского рынка. Аудитория услышала и непростой путь к успеху руководителя НПО «Kazakhstan Waste Recycling» Даны Солтановой, обладателя премии «Парыз», которая борется за экологическую чистоту. Основной профиль – этой организации - сбор и сортировка вторичного сырья, Амира Давлетова - одного из первых фитнес-блогеров страны, ныне основателя бренда фитнес-питания «Eat&Fit». На сегодняшний день молодой предприниматель имеет уже два филиала - в Нур-Султане и Алматы. Интересным был и проект Ержана Рыскалиева - основателя приложения для HR Clockster, который внедряет сервис, определяющий эффективность сотрудника компаний на рабочем месте.
Лидия Михайлова, пришедшая на форум по приглашению друзей, поделилась, что встреча с молодыми, креативными людьми была очень интересной и полезной.
- Если честно, я пока всерьез не задумывалась над открытием своего дела, но меня привлек проект Даны Солтановой, которая на своем примере призывает нас поменять мышление, свой быт, тем самым, популяризовать в людях экологическую культуру, как это делается во многих зарубежных странах. Считаю, что это очень актуальный и нужный проект, который, к сожалению, в нашей стране развивается медленно, - поделилась впечатлениями участница форума.
Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Нурбол Джанабеков, принявший участие в конференции, подчеркнул важность проведения подобных проектов для предпринимателей Западного Казахстана.
- Доля ВВП МСБ за последние три года по Атыраускому региону выросла с 19 до 23,5%. Каждый год количество зарегистрированных предприятий растёт на 7-8%. Мы видим эти показатели благодаря государственным программам, поддержке местного и регионального управления, а также таких организаций, как ЕБРР и «Шелл Казахстан», - отметил Нурбол Джанабеков.