Власти ищут инвестора, чтобы достроить здание, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В недостроенном здании СИЗО в Уральске могут разместить кардиобольницу Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев напомнил, что МВД приостановило строительство следственно изолятора.
- Мы считаем, в городе он не должен находится, негативный эффект от него будет. Совместно с МВД было принято решение не достраивать, а передать его акимату. Акимату передано. Были планы по сттоительству медицинского хаба, но инвесторы поменяли своё решение. И мы ищем инвестора, - сказал Искалиев, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга в СЦК.
Глава региона заверил, что готов поддержать любые идеи, полезные для Уральска. Сейчас здание капитально возведено на 90%. Инвестору готовы предоставить землю и здание в долгосрочную рассрочку. В 2013 году в Уральске в посёлке Зачаганск началось строительство следственного изолятора на 1 500 мест, общая стоимость здания составляла пять миллиардов тенге. Однако позже при его строительстве антикоррупционная служба выявила хищения на 1,5 миллиарда тенге, были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО «Бура Строй» Сергей Барабошко. Приговором суда Туремуратова признали виновным по статье «Халатность» и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. В связи с амнистией он был освобождён от основного наказания. Сергея Барабошко суд признал виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев. Также суд постановил взыскать с Туремуратова 479 миллионов тенге, а с Барабошко - 1,1 миллиарда тенге. После окончания судебного процесса по хищению бюджетных средств здание СИЗО достраивать не стали, оно простаивало более трех лет. В 2021 году сообщалось, что в нём планируют разместить кардиобольницу, а позже - медицинский хаб. Однако позже инвестор отказался от своей идеи.