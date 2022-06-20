Как будут помогать детдомовцам с приобретением жилья, рассказал аким ЗКО Гали Искалиев в ходе брифинга в СЦК. У детдомовцев наихудшие условия проживания - аким ЗКО Фото из архива "МГ" В феврале детдомовцы пришли на встречу с главой региона Гали Искалиевым. Они жаловались на ужасные условия проживания и безысходность, так как теперь выданные квартиры от государства им не светят. Несколько дней назад они вновь напомнили при встрече с главной региона о своих проблемах.
- Проблема существует. Мы всё подробно обсудили. При действовавшей прошлой системе в год нам удавалось 40-50 сиротам выдать арендное жилье, при том что в очереди находится около двух тысяч человек. Иными словами, всё это проблему не решало. В этом году запущена новая программа по субсидированию арендного жилья. Мы максимально рассмотрим, как можно помочь в рамках этой программы. За счёт бюджета будет субсидироваться половина от суммы арендной платы. Также за счёт местного бюджета будем выдавать через «Отбасы банк» ипотечные кредиты (на 15 лет безавансового платежа). Конечно, не все смогут их получить, но это тоже будет определённая помощь для тех, кто работает и сможет погашать платежи по кредиту, а в будущем им останется это жильё. Если программа будет успешной, то мы дополнительно выделим деньги. Также включим сирот в список и будем выдавать жилищные сертификаты до 1,5 миллиона тенге. Вопрос на контроле. По каждому проводим анкетирование и индивидуально будем рассматривать чем помочь. Сейчас речь идёт о тех, кто проживает в «Шаныраке». Действительно, там наихудшие условия для проживания, - отметил Гали Искалиев.
Аким ЗКО отметил, что также они помогут сиротам с трудоустройством, переобучением и ремонтом.