- Проблема существует. Мы всё подробно обсудили. При действовавшей прошлой системе в год нам удавалось 40-50 сиротам выдать арендное жилье, при том что в очереди находится около двух тысяч человек. Иными словами, всё это проблему не решало. В этом году запущена новая программа по субсидированию арендного жилья. Мы максимально рассмотрим, как можно помочь в рамках этой программы. За счёт бюджета будет субсидироваться половина от суммы арендной платы. Также за счёт местного бюджета будем выдавать через «Отбасы банк» ипотечные кредиты (на 15 лет безавансового платежа). Конечно, не все смогут их получить, но это тоже будет определённая помощь для тех, кто работает и сможет погашать платежи по кредиту, а в будущем им останется это жильё. Если программа будет успешной, то мы дополнительно выделим деньги. Также включим сирот в список и будем выдавать жилищные сертификаты до 1,5 миллиона тенге. Вопрос на контроле. По каждому проводим анкетирование и индивидуально будем рассматривать чем помочь. Сейчас речь идёт о тех, кто проживает в «Шаныраке». Действительно, там наихудшие условия для проживания, - отметил Гали Искалиев.Аким ЗКО отметил, что также они помогут сиротам с трудоустройством, переобучением и ремонтом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
