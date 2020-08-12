Как рассказывают жители дома №3 по улице 25-й Чапаевской дивизии, их дом был построен почти 40 лет назад. - За это время, конечно, у нас стала протекать крыша до первого этажа. Это сплошные неудобства, только сделаешь ремонт, тут снова потеки на стенах и потолке. Как только предложили поучаствовать в программе, больше половины согласились, - отметили жильцы. Житель дома, пенсионер Анатолий Лягошин отметил, за новую крышу в месяц они будут платить по шесть тысяч тенге в течение 15 лет. - Собственно, у нас очень хороший дом, он еще долго простоит, проблема была только в крыше. Но теперь ее решили, - говорит Анатолий Лягошин. - Также нам сделали благоустройство двора, вы не представляете, сколько теперь тут играют детей, даже с соседних домов прибегают. Директор подрядной организации ТОО "Батыс курылыс" Валентина Мирошкина рассказала, что их компания в рамках программы модернизация жилья работает с 2011 года и это уже по счету 32-ой дом, который они отремонтировали. - На этот год было запланировано отремонтировать три дома. Дом №11 по улице Жангир хана - мы уже сделали его, дом №3 по улице 25-й Чапаевской дивизии - на стадии завершения и до октября еще сделаем дом №1/3 по улице 2-ая линейная. Сейчас на этом объекте у нас идет ремонт кровли, ремонт вентиляционных шахт, прочистка каналов,также будут сделаны козырьки, отмостка. Нареканий от жителей нет. Крыша текла до первого этажа. Стоимость ремонта этого дома составило 32 миллиона тенге, - пояснила Валентина Мирошкина. Также, директор подрядной организации ТОО "Батыс курылыс" считает, что дом после ремонта становится практически новым. - Люди могут теперь сделать ремонты, качества жизни повышается, также повышается стоимость жилья. Дом из ветхого попадает в капитально отремонтированный, - отметила Валентина Мирошкина. - Стоит отметить, что тут раньше была плоская кровля, которая пришла в негодность от температурных перепадов. По новому проекту, теперь тут будет стропильная крыша из профлиста.Анатолий ЛягошинВалентина Мирошкина Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.