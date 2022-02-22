Национальная валюта к доллару ослабла на 1,19 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Доллар подорожал в обменниках Уральска По итогам утренней сессии, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 431,06 тенге. По сравнению с данными на 11:00 21 февраля национальная валюта к доллару ослабла на 1,19 тенге. Официальный курс Нацбанка на 22 февраля составляет 428,54 тенге за один доллар. В обменниках Уральска американскую валюту продают по 435 тенге, покупают по 429 тенге за доллар. Эксперты связывают валютные колебания с эскалацией конфликта вокруг Украины, а также заявлением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.