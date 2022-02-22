Контроль мобильных переводов в Казахстане: разработаны критерии проверки
В комитете государственных доходов рассказали, какие показатели предполагается учитывать при передаче сведений банками, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Критерии опубликованы на портале «Электронного правительства» для публичного обсуждения.
К критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены:
Получение одним физическим лицом в течении трёх последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счёт от 100 и более разных лиц. То есть под критерии подпадает физическое лицо, которое три месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от 100 различных лиц.
В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории.
Первый этап. С первого января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам.
Второй этап. С первого января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
Третий этап. С первого января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
Четвёртый этап. С первого января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам первого этапа.
Напомним, соответствующие поправки в Налоговый кодекс принял сенат 26 ноября.
Законопроект предлагает:
определить понятие «мобильные платежи»;
узаконить применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчётах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей;
обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса (разделение мобильных переводов на личные и предпринимательские);
обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения.
Несмотря на то, что предоставление сведений лишь планируется, и то только с 2023 года, на следующий день после первой публикации о законопроекте социальные сети пестрили сообщениями об отказе продавцов и таксистов принимать платежи мобильным переводом.
