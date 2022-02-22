- 33-летний водитель "ВАЗа" с российскими номерами столкнулся с впереди едущим грузовым DAF FT XF 105. В результате водитель и 34-летний пассажир легковушки погибли на месте. Ребёнок 2021 года рождения доставлен в больницу, - отметили в пресс-службе ведомства.По факту ведётся следствие. В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что ребёнка неотложка доставила в Атыраускую областную детскую больницу. У девочки диагностирован перелом носовой кости со смещением. Общее состояние оценивается как средней тяжести. Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
