Годовалый ребёнок доставлен в больницу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель и пассажир "ВАЗа" погибли после столкновения с фурой на трассе Уральск - Атырау Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что ДТП произошло 21 февраля примерно в 14:50 на 35-ом километре трассы Атырау - Уральск.
- 33-летний водитель "ВАЗа" с российскими номерами столкнулся с впереди едущим грузовым DAF FT XF 105. В результате водитель и 34-летний пассажир легковушки погибли на месте. Ребёнок 2021 года рождения доставлен в больницу, - отметили в пресс-службе ведомства.
По факту ведётся следствие. В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что ребёнка неотложка доставила в Атыраускую областную детскую больницу. У девочки диагностирован перелом носовой кости со смещением. Общее состояние оценивается как средней тяжести. Водитель и пассажир "ВАЗа" погибли после столкновения с фурой на трассе Уральск - Атырау Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области