- 33-летний водитель "ВАЗа" с российскими номерами столкнулся с впереди едущим грузовым DAF FT XF 105. В результате водитель и 34-летний пассажир легковушки погибли на месте. Ребёнок 2021 года рождения доставлен в больницу, - отметили в пресс-службе ведомства.

сообщили, что ребёнка неотложка доставила в Атыраускую областную детскую больницу. У девочки диагностирован перелом носовой кости со смещением. Общее состояние оценивается как средней тяжести.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что ДТП произошло 21 февраля примерно в 14:50 на 35-ом километре трассы Атырау - Уральск.По факту ведётся следствие. В пресс-службе управления здравоохранения регионаФото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области