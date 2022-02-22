Фото предоставлено ДП Атырауской области Трагедия произошла 21 февраля. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что во время проведения реконструкции дома №7 в микрорайоне СМП-163 двое мужчин 1997 и 1986 годов рождения разбились насмерть, упав с крыши дома. Ведётся расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.