Трассы закрывали накануне из-за тумана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трассу Уральск - Таскала закрыли из-за непогоды Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что по состоянию на 9:00 22 февраля, все республиканские и областные дороги региона открыты на все направление. Напомним, 21:35 21 февраля для всех видов транспорта закрывали движение на участках дорогах:
  • Атырау - Уральск (492-189 километры, от Уральска до границы Атырауской области),
  • Уральск - Таскала - граница РФ (4-104 километры, от Уральска до границы РФ),
  • Подстепное - Федоровка - граница РФ (0-144 километры, от посёлка Подстепное до границы РФ),
  • Самара - Шымкент (195-251 километры, 266-526 километра, от границы РФ до границы Актюбинской области),
  • Чапаево - Жалпактал - Казталовка» (0-213 километры, от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка).
