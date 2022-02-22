Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 21 февраля в 20:30 на дороге Подстепное - Илек. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на трассе лоб в лоб столкнулись Kia и Lada Granta. В результате ДТП пассажир Lada Granta - 60-летняя женщина скончалась на месте. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Начато досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека». Позже в управлении здравоохранения сообщили, что 61-летний водитель Lada Granta от полученных травм скончался в больнице. Стражи порядка напоминают водителям о необходимости быть бдительными и внимательными на дорогах, учитывать погодные условия, а также строго соблюдать ПДД. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.