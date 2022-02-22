Aw40yFihuxgТрагедия произошла 22 февраля в 4:11 по времени Нур-Султана, сообщили в ДЧС Актюбинской области. Загорелась СТО «Альтаир». На место направили пожарных и спасателей. Они выяснили, что на станции технического обслуживания произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилось здание площадью 600 квадратных метро. Возгорания не было, но повреждено 11 машин, которые находились внутри и рядом с СТО. Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси – утечка газа из газобаллонного оборудования автомобиля. Спасатели несколько часов искали пропавшего охранника. Около 9:20 тело 68-летнего мужчины нашли. Другие подробности происшествия выясняются. Позже стало известно, что по данному факту Департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование по ст. 292 ч.2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности». Фото ДЧС Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
В Актобе взорвалась СТО. Тело охранника искали несколько часов
Предварительная причина взрыва - утечка газа из ГБО автомобиля, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
