- На прошлой неделе прошёл брифинг с участием вице-министра здравоохранения. Он не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистов. Прошу обратить на это внимание. Это негативно влияет на всю работу правительства, - сказал Алихан Смаилов.

Фото: inbusiness.kz После доклада главы министерства здравоохранения Ажар Гиният в ходе заседания правительства премьер-министр подверг критике её заместителя Жандоса Буркитбаева.Он поручил членам правительства быть в тесном контакте с журналистами и быть открытыми для общества. Речь идёт о брифинге в СЦК, который прошёл 18 февраля. На многие вопросы вице-министр предпочёл не отвечать сразу, а обещал предоставить письменный ответ.