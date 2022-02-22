Алмаз Ихсангалиев и Әли Жолдыбай. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Информация о пропаже детей появилась в социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции ЗКО в 8:50 сведения подтвердили. Два школьника Алмаз Ихсангалиев и Әли Жолдыбай, проживающих в 10 микрорайоне, вышли из школы №44 после учебы вечером 21 февраля, но так и не вернулись домой. Спустя 30 минут в департаменте полиции сообщили, что дети нашлись. Подробности пообещали рассказать позже. В 15:00 стражи порядка сообщили, что ребята заигрались у приятеля дома и уснули. С родителями и несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.