Медики восемь часов боролись за его жизнь, передаёт телеканал КТК. Трое детей заживо сгорели в машине близ Актобе Авария произошла на дороге Южный обход 19 февраля. Водитель Lada Largus при совершении обгона столкнулся с большегрузом DAF. От удара легковушка съехала в кювет и загорелась. Трое детей 1, 13 и 15 лет сгорели в салоне авто. Отец детей, предположительно, от удара вылетел из авто. Его в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. Спустя несколько часов мужчины не стало.
- Несмотря на проводимые противошоковые мероприятия, у пациента спустя восемь часов произошла остановка сердечной деятельности. Травма – несовместимая с жизнью, - сообщил заведующий отделением БСМП Актюбинской области Жакия Байзуллин.
По словам медиков, на теле 46-летнего мужчины после ДТП не осталось живого места. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.