Президент России Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, передаёт РИА Новости. Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР Фото kremlin.ru После внеочередного большого заседания Совбеза РФ 21 февраля президент России обратился к своим гражданам. Он заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. После президент РФ и глава ДНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Такой же договор подписан между РФ и главой ЛНР.