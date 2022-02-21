Домашнюю лапшу нельзя хранить в холодильнике дольше чем два дня. Если есть такую лапшу, то можно заработать серьезные проблемы с печенью. Приправы и специи. Их спокойно можно хранить при комнатной температуре, поэтому хранения в холодильнике никак не продлит их срок годности. Особенно необходимо подчеркнуть такие специи как бадьян и перец. Они становятся сырыми, и в них может образоваться афлатоксин. Тропические фрукты ни в коем случае не рекомендуется класть в холодильник. Банан, манго, личи и другиеэкзотические фрукты не только не сохранят свежесть, но и быстрее портятся в холодильнике, помимо этого при низкой температуре в них появляются бактерии, которые превращаются в афлатоксины.

Фото с сайта Pixabay.com Однако столь полезная техника также может стать источником немалых проблем. Всё дело в том, что некоторые продукты категорически нельзя хранить в холодильнике, так как в них образовываются вредные вещества, которые впоследствии попадают в наш организм и могут отрицательно повлиять на его работу. Поэтому не стоит "пихать" в него все продукты без разбору. Температура в холодильнике опускается до -3 градусов, в морозилке - до -20. Поэтому прежде чем отправлять продукт на хранение изучите условия его хранения, так как при нарушении этих правил в продуктах образовывается ядовитое вещество афлатоксин, который является очень вредным веществом для печени. При отравлении этим канцерогеном у человека наблюдаются проблемы с пищеварением, появляется вздутие, тошнота, рвота, при осложнениях увеличиваются размеры селезенки и печени, может развиться желтуха и даже внутреннее кровотечение. Итак, какие же продукты при неправильном хранении могут вызвать такие серьезные проблемы?