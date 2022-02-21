- Мы должны были вылететь 20 февраля в 16:40. Рейс перенесли на сутки. Но сегодня его вновь перенесли на завтра, 22 февраля. Я еду на лечение, тяжело ждать. Представители авиакомпании к нам не подходили, не объясняли ничего. Я уже не говорю о предоставлении питания, - сказал один из пассажиров Кайрат.

В редакцию «МГ» обратились пассажиры рейса Уральск - Нур-Султан авиакомпании AirAstana. Они заявили, что уже вторые сутки находятся в аэропорту Уральска и не знают, когда смогут вылететь в столицу.Спустя час мужчина сообщил, что представители перевозчика всё-таки прибыли и предоставили пассажирам автобус, на котором их довезут до отеля. Мы обратились за комментарием в пресс-службу авиакомпании.