Атырау - Уральск (492-189 километры, от Уральска до границы Атырауской области),

Уральск - Таскала - граница РФ (4-104 километры, от Уральска до границы РФ),

Подстепное - Федоровка - граница РФ (0-144 километры, от посёлка Подстепное до границы РФ),

Самара - Шымкент (195-251 километры, 266-526 километра, от границы РФ до границы Актюбинской области),

Чапаево - Жалпактал - Казталовка» (0-213 километры, от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка).

Фото из архива "МГ" В «КазАвтоЖол» сообщили, что с 21:35 21 февраля для всех видов транспорта закрыто движение участках дорогах:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.