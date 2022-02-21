На дорогах ограничена видимость, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В "КазАвтоЖол" заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО Фото из архива "МГ" В «КазАвтоЖол» сообщили, что с 21:35 21 февраля для всех видов транспорта закрыто движение участках дорогах:
  • Атырау - Уральск (492-189 километры, от Уральска до границы Атырауской области),
  • Уральск - Таскала - граница РФ (4-104 километры, от Уральска до границы РФ),
  • Подстепное - Федоровка - граница РФ (0-144 километры, от посёлка Подстепное до границы РФ),
  • Самара - Шымкент (195-251 километры, 266-526 километра, от границы РФ до границы Актюбинской области),
  • Чапаево - Жалпактал - Казталовка» (0-213 километры, от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка).
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.