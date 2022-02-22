Вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит - Мухтар Тлеуберди
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: ДНР
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства сообщил, что официальная позиция Казахстана по этому вопросу сейчас разрабатывается.
- В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности, на котором мы официально примем позицию Казахстана. Но должен заверить: вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской Народных Республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН, - сказал глава МИД.
По его словам, Казахстану нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР.
- Во-первых, понятно, что отсутствуют договорённости между Западом и Россией по системе безопасности. Как вы знаете, российская сторона направила проекты соглашений между Россией и США, а также проект соглашений между Россией и НАТО, но на данный момент по этим соглашениям понимания не достигнуто. Во-вторых, понятно, что участники нормандского формата не способны и не достигли взаимопонимания по путям реализации Минских соглашений. Это тоже одна из причин. И третья причина - гуманитарный кризис в ДНР и ЛНР, потоки беженцев сейчас направились из этих республик в сторону России, - считает Мухтар Тлеуберди.
21 февраля президент России обратился к своим гражданам. Он заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения Путин подписал соответствующие указы. Также президент РФ и глава ДНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Такой же договор подписан между РФ и главой ЛНР.
