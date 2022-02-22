22 февраля пассажиры вылетят в столицу на другом воздушном судне, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках 21 февраля в редакцию «МГ» обратились пассажиры рейса Уральск - Нур-Султан авиакомпании AirAstana. В столицу они должны были вылететь 20 февраля, но вылет дважды переносили. Больше суток пассажиры провели в зале ожидания аэропорта. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что рейс задержался по технической причине, связанной с дефектом двигателя на самолёте Embraer E-2.
- Затем рейс был перенесён на 21 февраля, а позже отменен. Пассажиров разместили в отеле и предоставили питание. Они будут вывезены сегодня, 22 февраля, на другом воздушном судне А321, - говорится в сообщении перевозчика.
Вылет запланирован на 16:40. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.