Жители ЗКО создали петицию, в которой требуют снижения цены на газ
За три дня её подписали более шести тысяч человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Западноказахстанцы обращаются к руководству АО "КазТрансГаз Аймак" с требованием снизить цену газ до 4,7 тенге за один кубометр. Для сравнения они привели пример: в Атырау один кубометр газа для рядовых потребителей стоит 4,7 тенге, в Актобе - 9,3 тенге, в Актау - 9,8 тенге, тогда как в Уральске за один кубометр газа потребители вынуждены платить по 16,9 тенге.
– Почему такая высокая цена газа для потребителей в ЗКО? Разве не в городе Аксай находится Карачаганак, крупнейшее месторождение газа в мире? Что нужно сделать, чтобы стоимость газа снизилась до 4,7 тенге как в Атырау? Мало того, что у нас экология очень плохая, жители Аксая вынуждены дышать сероводородом, так ещё и мы должны платить в четыре раза больше, чем наши соседи. Уважаемые руководители АО "КазТрансГаз Аймак", убедительно просим вас снизить тариф на газ, - пишет автор петиции Мурат Байдекенов.
К слову, за три дня обращение подписали более шести с половиной тысячи жителей ЗКО. В филиале АО "КазТрансГаз Аймак" по ЗКО сообщили, что они работают только по ценам, которые устанавливает комитет регулирования естественных монополий.
– Покупочная цена на газ составляет 12 тенге за кубометр, а у соседних регионов - 5-6 тенге. Эта цена регулируется не нами, а министерством энергетики. Газ мы покупаем у России, в среднем в год ЗКО потребляет 1,2 миллиарда кубометров газа, - подчеркнул директор ЗКОФ АО "КазТрансГаз Аймак" Дулат Борашев.
В местном департаменте КРЕМ пояснили, что цена на газ, а так же его распределение, регулируется министерством энергетики.
Редакция "МГ" обратилась за комментарием в Минэнергетики, где пообещали позже ответить на наши вопросы.
С полным текстом петиции можно ознакомиться пройдя по ссылке: egov.press/1270-peticija-trebuem-ot-ao-kaztransgaz-ajmak-snizit-cenu-na-gaz-do-47-tenge-za-1-m.html
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!