Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека. Бауыржан Байбек доложил об итогах праймериз. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что внутрипартийные выборы стали реальным социальным лифтом, который позволил обновить ряды Nur Otan, сохранив при этом необходимую преемственность. – Это было масштабным мероприятием партии, в котором приняло участие большое количество людей. Мы его проводили впервые. Было озвучено много пожеланий и вопросов, требующих внимания партии. Nur Otan – это партия реальных дел. Всё, что мы приняли, должно быть обязательно выполнено, – сказал Елбасы. Первый Президент Казахстана отдельно остановился на проекте предвыборной программы партии. – На бюро Политсовета мы обсудили проект республиканской предвыборной программы. В программе, с учётом непростой ситуации, заложены наши цели и масштабные задачи. На это будут ориентированы все члены партии, так как, в конечном счёте, всё это направлено на благополучие народа. Все наши предвыборные обещания должны быть просчитаны, – сказал председатель партии. Елбасы также поручил партии совместно с фондом Birgemiz проработать организацию дополнительных адресных выплат по 50 тысяч тенге ещё 100 тысячам социально-уязвимых семей по всей стране. – Центральный аппарат партии и наш актив проделали большой объём работы. Я благодарен всем за их непосильный труд. Впереди ещё много конкретных дел. Важно продолжить работу во благо страны, – заключил Первый Президент Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.