Представители Минздрава готовы испытать отечественную вакцину на себе только после проведения более широких исследований, передает Informburo.kz.

Во время первой фазы клинических испытаний казахстанской вакцины у участников наблюдались допустимые побочные эффекты, сообщил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков. – На сегодняшний день, по представленной информации от уполномоченного органа, в первой фазе участвовало 44 человека, во второй – 200 человек, и на третьей предусматривается 3 тысячи добровольцев. По промежуточным отчётам первой фазы, пока данных о сильных побочных у нас нет, но есть допустимые, – сообщил Нурлыбек Асылбеков. По его словам, информацию об эффективности вакцины разработчики и производители предоставят позже. Спикер уточнил, что под допустимыми понимаются небольшие побочные эффекты, которые предусматриваются производителем вакцины. – Если допускать по инструкции, то это могут быть покраснения, которые проходят со временем. Вы же знаете, что когда наши дети вакцинируются, сами вакцинируемся, чтобы вода туда не могла попасть и другие, должны соблюдаться условия, – сказал Нурлыбек Асылбеков. Пока представители Минздрава лично не участвуют в испытаниях отечественной вакцины. Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве принимает отчёты исследователей по протоколам испытаний, которые уже проведены. – Эта вакцинация добровольная, поэтому те добровольцы, которые на себе испытали, это те, кто разрабатывает. Они, скажем, так с первого часа создания, они вместе. В случае подтверждения более широких испытаний, готовы к применению, – сказал Нурлыбек Асылбеков. На сегодняшний день принято решение о совместном производстве российской вакцины "Спутник V", ближайшее время завершится третья фаза её испытаний. На сегодняшний день в Казахстане проводят работу по налаживанию производства этой вакцины. Казахстан в клинических исследованиях "Спутник V" не участвует. На другом брифинге главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что готов при необходимости стать реципиентом казахстанской вакцины. – Уже знаем, что закончилась вторая фаза испытаний. Уже предварительно есть сведения, что эффективность составляет 96%. После регистрации перейдут к производству промышленному. Я посоветуюсь, если надо будет, я буду прививаться, – сказал он.

