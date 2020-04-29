Еще один пациент переведён из реанимации в обычную палату, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стало известно, с кем контактировали зараженные коронавирусом в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации государственного оперативного штаба, в ЗКО врачи вылечили двоих человек от коронавирусной инфекции, а один пациент был переведён из реанимации в обычную палату. На утро 29 апреля в стране зарегистрированы 36 новых случаев заражения COVID-19, из них в г. Нур-Султан - 7, в г. Алматы - 5, в г. Шымкент - 6, в Акмолинской области - 3, в Жамбылской области - 2, в Западно-Казахстанской области - 1, в Костанайской области - 2, в Мангистауской области - 2, в Павлодарской области - 2, в Туркестанской области - 3, в Атырауской области - 3. Всего в стране подтверждено 3 063 случаев, из них: в Алматы - 924, в Нур-Султане - 612, в Кызылординской области - 187, г. Шымкент - 182, в Карагандинской области - 139, в Атырауской области - 131, в ЗКО - 127, в Туркестанской области - 124, в Павлодарской области - 122, в Жамбылской области - 113, в Алматинской области - 113, в Акмолинской области - 98, в Актюбинской области - 65, в Костанайской области - 45, в Мангистауской области - 34, в СКО - 30, в ВКО - 17. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.