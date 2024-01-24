Гигантские лужи на улицах Ихсанова и Курмангазы появились утром 24 января. Особенно сильно затоплен перекресток этих двух улиц.

В пресс-службе департамента ЧС сообщили, что по предварительной информации произошла авария на подземном трубопроводе.

- На месте находятся наши бригады, причины утечки воды выясняются, - рассказали в аварийной ТОО "Батыссу арнасы".

Позже в пресс-службе ТОО "Батыссу арнасы" сообщили, что авария произошла на трубопроводе диаметром 400 мм по улице Ихсанова. На месте работают бригады предприятия.

Без водоснабжения останутся дома:

  • улица Кердери - 127/1,127,125/1,125,121,104,106/1,112,120,127
  • Сарайшык, 79/1
  • Л.Толстого 72 и 91
  • Мухита 67/1 и 57/1.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - potop-uralsk-voda-3-1024x768.webp