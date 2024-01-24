Две улицы подтопило в Уральске из-за аварии на трубопроводе

Гигантские лужи на улицах Ихсанова и Курмангазы появились утром 24 января. Особенно сильно затоплен перекресток этих двух улиц.

В пресс-службе департамента ЧС сообщили, что по предварительной информации произошла авария на подземном трубопроводе.

- На месте находятся наши бригады, причины утечки воды выясняются, - рассказали в аварийной ТОО "Батыссу арнасы".

Позже в пресс-службе ТОО "Батыссу арнасы" сообщили, что авария произошла на трубопроводе диаметром 400 мм по улице Ихсанова. На месте работают бригады предприятия.

Без водоснабжения останутся дома: