В оперативном штабе сообщили, что в Западно-Казахстанской области от COVID-19 скончалось еще три человека: 82-летняя женщина, 57-летний и 39-летний мужчины. Всего в ЗКО зарегистрировано 10 летальных случаев, а в республике - 188. Кроме того, на 29 июня в области зарегистрировали еще 122 случая заражения ковидом, из них 31 человек с выраженной симптоматикой заболевания (темп прироста составил - 2,2%) и еще 91 - бессимптомные. К слову, всего в области зарегистрировано 1462 случая заболевания COVID-19.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.