Как сообщили в акимате города, по государственной программе «Нурлы Жер» в Уральске ведётся строительство 13 многоквартирных жилых домов. Это в общей сложности 2031 квартир. - В текущем 2020 году мы планируем сдать в эксплуатацию 8 домов в п. Зачаганск и в Северо-Восточной части города, это 1355 квартир. Из них 941 для вкладчиков Жилстройсбербанка и 414 квартир для очередников. Для очередников, социально уязвимых слоев населения: многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, дети сироты, семьи единственное жилье которого признано аварийным, неполные семьи, учителя, медики и другие, - сообщили в акимате. Днем ранее в Уральске сдали две многоэтажки. Счастливыми обладателями квартир стали вкладчики Жилстройсбербанка РК.