В результате проведенных работ, землепользователи на площади 427 тысяч га приступили к освоению своих земельных участков. По материалам земельных участков площадью 363 тысячи га ведется работа по возврату в госсобственность. В 2020 году через проведение конкурсов предоставлены права землепользования по 151 земельному участку площадью 119 тысяч га. Планируется проведение 10 конкурсов по 117 участкам площадью 175 тысяч га. Кроме того, по области проводятся аукционы по продаже прав аренды на земельные участки для коммерческих целей. В 2020 году проведено 16 аукционов. В результате реализовано 40 земельных участков. Планируется проведение 4 аукционов по 16 земельным участкам площадью 15 га. Ведется выделение земель для индивидуального жилищного строительства. На получение таких участков в очереди состоят 103 733 человека. В 2020 году предоставлено 155 участков. На сегодняшний день по программе «Нұрлы Жер» планируется предоставление 660 участков в Бурлинском и районе Байтерек. В целях реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в ЗКО создается геопортал местных исполнительных органов. В настоящее время ведутся работы по тестированию госуслуг, подготовке необходимой эксплуатационной документации и внедрению геоаналитических инструментов. В промышленную эксплуатацию геопортал планируется ввести в конце сентября 2020 года.