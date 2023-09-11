Абат Шыныбеков занимал кресло градоначальника Уральска с 2019 по 2022 годы.

В марте прошлого года общественник создал петицию, в которой потребовал отставки Шыныбекова. За сутки петицию подписали почти восемь тысяч человек.

-Требуем отставки акима города Уральск Абата Шыныбекова. Как только назначили акимом города Абата Шыныбекова, город как будто остался без хозяина. Народ недоволен его работой, в городе дорожно-ремонтные работы ведутся очень ужасно, постоянные аварии, почти каждый месяц город оставался без воды. Если так продолжать, очень много причин недовольства работой акима большинства населения города, – говорилось в тексте петиции.

Позже его назначили руководителем аппарата акима ЗКО, на этой должности он проработал чуть больше года. В июле 2023 года его место занял Нурдильда Ораз.

Впрочем, Абат Шыныбеков недолго числился в рядах безработных. На днях стало известно, что он теперь является заместителем председателя правления ТОО «City Transportation Systems». Компания была создана постановлением акимата города Астаны в 2011 году, единственным учредителем является ГУ «Управление транспорта и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».

Другими словами, ТОО «City Transportation Systems» сегодня – это оператор по управлению транспортным комплексом в целом.