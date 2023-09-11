По данным пресс-службы ДЧС Кызылординской области, двое детей трех и шести лет скончались от отравления поселке Шиели. Трагедия произошла сегодня, 11 сентября, в 7:15. Сообщается, предварительно, дети отравились из-за утечки природного газа. Они находились в частном доме. В ДЧС обратились к местным жителям и попросили строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых печей и газового оборудования.