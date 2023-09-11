В три раза дороже собирался купить саженцы акимат в Атырауской области

Волонтеры Антикоррупционной службы по Атырауской области провели мониторинг портала государственных закупок. Выяснилось, что аппарат акима Макатского района планировал приобрести 100 саженцев ясени по цене 15 тысяч тенге за штуку на общую сумму 1,5 миллиона тенге, тогда как рыночная средняя цена на эти саженцы составляет пять тысяч тенге. Следовательно, госорган завысил цену в три раза.

Департамент направил рекомендацию в аппарат акима Макатского района о пересмотре госзакупки. В результате лот отменили.