В России подросток ранил ножом четверых человек при попытке зайти в школу

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, сегодня, 11 сентября, в 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников.

- Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года девятиклассник в Петропавловске принес в школу топор и ранил троих подростков.