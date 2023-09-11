Как стало известно, постановлениями Правительства РК утверждены Комплексные планы социально-экономического развития городов Жанатас, Каратау и Риддер на 2023-2027 годы.

Ранее Кабмином были приняты Комплексные планы по городам Алтай, Аркалык, Балхаш, Житикара, Лисаковск, Серебрянск и Степногорск.

В рамках комплексных планов предусмотрена реализация 608 пунктов: строительство и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта, инженерной инфраструктуры, МСБ, АПК, закуп современного оборудования. Запланированы на эти цели 1,7 трлн тенге.

Например, в г.Жанатасе на реализацию 75 мероприятий за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также других источников запланировано больше 3 млрд тенге. В Каратау порядка 50 млрд тенге — это внебюджетные деньги. А в Аркалыке после геологического изучения месторождений кластера Маятас планируют строительство горно-обогатительного комбината.

Напомним, ранее глава государства поручил пересмотреть государственную политику в отношении моногородов, поддержать дальнейшее их развитие и, самое главное, граждан, которые там проживают. По словам Токаева, каждый из 27 моногородов имеет различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. Некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. Но в целом дисбалансы в развитии очевидны.