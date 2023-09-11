В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО отметили, что эпидемиологическая ситуация по кори в области характеризуется, как неблагополучная. Наблюдается рост заболеваемости корью.

На восьмое сентября этого года зарегистрировано 39 случаев кори, которые подтверждены лабораторно.

— Корью заболели пять малышей (возраст до одного года), 17 детей (от года до 14 лет) и 17 взрослых. Наибольшее количество заболевших из Уральска — 27 человек, затем пять человек из Акжайыкского района, четыре из Бурлинского района. По одному случаю зарегистрировано в Каратобинском, Теректинской районах и в районе Байтерек, — пояснили в департаменте СЭК.

В ведомстве отметили, что по области против кори на 1 сентября привито 1687 человек.

Корь – острая вирусная инфекционная болезнь. Она характеризуется лихорадкой, интоксикацией, этапным высыпанием сыпи, энантемой, поражением конъюнктивы и верхних дыхательных путей. Болезнь развивается в течение 7—18 дней после заражения. Источник инфекции – больной корью в течение всего катарального периода и в первые четыре дня с начала высыпания.

Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, разговоре.