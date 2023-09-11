В суде №2 города Усть-Каменагорск рассматривается уголовное дело в отношении руководителя государственного архитектурно-строительного контроля по ЗКО Мади Отарбаева. Он обвиняется в совершении преступления по статья 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", за которое ему грозит до семи лет лишения свободы. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако третьего августа этого года чиновника поймали при попытке пересечь границу через пограничный пост "Кордай". Мади Отарбаев собирался выехать в Кыргызстан.

– Тем самым он нарушил избранную ранее меру пресечения, что препятствовало дальнейшему рассмотрению дела в случая его скрытия, - говорится в постановлении суда.

Сам подсудимый пояснил, что у него не было умысла, по семейным обстоятельствам и состоянию его здоровья хотел пройти обследование в городе Бишкек и просил оставить прежнюю меру пресечения.

Выслушав мнение сторон, суд пришел к выводу, что Мади Отарбаев действительно может скрыться, чем будет препятствовать рассмотрению дела в суде. Чиновнику изменили меру пресечения на "содержание под стражей". Постановление подлежит немедленному исполнению.

К слову, на сайте акимата ЗКО Мади Отарбаев до сих пор значится руководителем ГАСК, а в самом ведомстве сообщили, что чиновник в течение двух месяцев находится на больничном.

Напомним, это не первый скандал, связанный с именем Мади Отарбаева. В 2016 году он возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Тогда чиновнику объявили строгий выговор за то, что он назвал подчинённых «баранами, которым нужен пастух». Сотрудники записали сказанное и подали коллективную жалобу.