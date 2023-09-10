Казахстан одержал победу над Северной Ирландией в отборе на Евро-2024 по футболу

Сегодня, 10 сентября, в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана сыграла дома с командой Северной Ирландии, передает Sports.kz.



Стартовал поединок с острой борьбы на каждом участке поля и без опасных моментов, на 27-й минуте Максим Самородов дальним ударом поразил угол ворот соперника и открыл счет, после этого гости пошли вперед и были близки к тому, чтобы отыграться, однако самоотверженные действия хозяев не позволили им это сделать. Во второй половине гости пошли активно атаковать, создавали моменты, приходилось спасать Игорь Шацкому, Асхат Тагыберген опасно стрелял издали, но справился вратарь соперника — 1:0, четвертая победа казахстанцев в отборочном турнире.



15 октября Казахстан на выезде встретится с Данией.