Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусой инфекции РК, всего за сутки в Казахстане 337 новых случаев СOVID-19. - В ЗКО за прошедшие сутки было зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, 15 пациентов являются бессимптомными носителями болезни, - пояснили в МВК. К слову, всего в Казахстане 103 033 заболевших COVID-19, в ЗКО - 6 561.