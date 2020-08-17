Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам дела, 12 августа на телефон ЦОУ позвонили соседи погибшей и сообщили, что ночью умерла их соседка 83-летняя пенсионерка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила труп бабушки с признаками насильственной смерти «в виде механической асфиксии». В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был проведен по дворовой обход, опрошены соседе в ходе которого полицейскими был установлен 57-летний актюбинец, который признался в содеянном. Мужчина водворен в ИВС г.Актобе. Начато досудебное расследование по факту убийства. - Как оказалось, 11 августа он проник в дом одинокой пенсионерки и попытался ее ограбить. На шум проснулась бабушка, подозреваемый ее избил и задушил. Однако в доме пенсионерки он не нашел ничего ценного кроме небольшой суммы денег в 1-2 тысячи тенге, - рассказали в пресс-службе полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.