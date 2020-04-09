Всего на 9 апреля в ЗКО подтверждено 4 случая заболевания коронавирусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане от коронавируса вылечились первые пациенты Иллюстративное фото из архива "МГ" На 9 апреля зарегистрировано еще 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией из них, в г. Алматы - 1, в г. Шымкент - 4, в Акмолинской области - 13, в Кызылординской области - 7, в Западно - Казахстанской области - 2, в Атырауской области - 3, в Карагандинской области - 2. Всего в стране подтверждено 759 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 223, в Алматы – 120, в Кызылординской области - 92, в Карагандинской области - 57, в Акмолинской области - 56, в Жамбылской области - 45, в Атырауской области - 39, в Туркестанской области - 34, в г. Шымкент - 27, в СКО - 25, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в ВКО - 6, в Мангистауской области - 6, в ЗКО - 4, в Костанайской области - 3. в Павлодарской области - 1 Также на 9 апреля вылечившихся - 57, умерших - 7. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.