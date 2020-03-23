В Казахстане зарегистрировали 62 случая заражения коронавирусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 680 тысяч жителей ЗКО стали участниками ОСМС Иллюстративное фото из архива "МГ" На 23 марта в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан. – На сегодняшний день в стране подтверждено 62 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 32 случая, Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 23 марта в Казахстане выявлены 62 случая заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 32 в Нур-Султане, 26 в Алматы и один случай в Актюбинской области. Зараженная коронавирусом жительница актобе прилетела из Москвы 22 марта. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дjрожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.