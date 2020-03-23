Фото с сайта informburo.kzНа текущий момент наибольшее количество новых случаев заболевания в мире регистрируются в странах, где жёсткие карантинные меры ввели слишком поздно. Чтобы предотвратить лавинообразное распространение инфекции, необходимо ужесточить изоляционные меры. С учётом постоянно поступающей информации, негативного и позитивного опыта других стран следует продолжать готовить нашу медицинскую систему к любому варианту развития ситуации. Успокаиваться и говорить, что мы сделали всё возможное – нельзя. По столице и Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно определиться с необходимостью закрытия других крупных населённых пунктов. Назрела необходимость ввести наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, помещённым под карантин. Для обеспечения безопасности граждан моим указом ограничена деятельность объектов массового скопления людей, запрещено проведение различных мероприятий. Однако, как я вижу, запреты нередко нарушаются. С 16 марта имело место 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе в: Акмолинской; Атырауской; Восточно-Казахстанской; Карагандинской; Костанайской; Павлодарской; Северо-Казахстанской; Туркестанской областях. Виновные лица привлекались к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Пора переходить к более строгим санкциям, а также широко освещать эти факты в СМИ в профилактических целях.Опыт показывает, что наибольшую нагрузку на медицинскую систему и летальность оказывают лица из так называемой группы риска. Это люди старше 55 лет, имеющие общие проблемы со здоровьем, и лица с хроническими заболеваниями. Следует максимально ограничить их выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции. Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при этом возможность получать все услуги онлайн. Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких "экономий" и "оптимизаций" здесь быть не должно. Госкомиссия также должна определить порядок привлечения Вооружённых Сил к дезинфекции улиц в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах. Акиматы располагают коммунальной техникой, которую также необходимо перепрофилировать на дезинфекцию. Приоритет следует отдавать дезинфекции рынков и прилегающих территорий. К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны. Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС. Важно усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами. Нужно разработать и довести до всех граждан и бизнеса порядок действий на период ЧП и карантина.Следует предельно ясно разъяснить людям новый режим работы медучреждений: когда вызывать врачей; как будет вестись работа по другим заболеваниям; кто должен пройти тест на коронавирус и за чей счёт; кто подлежит изоляции; как будет осуществляться снабжение изолированных. Ответы на эти вопросы пока остаются неизвестными абсолютному большинству казахстанцев. Нужно сформировать один документ – памятку, доступную для понимания любого человека, и довести её положения до каждого. Минздраву нужно на постоянной основе отслеживать готовность наших медучреждений и персонала. Следует изучить обеспеченность лекарственными средствами в зависимости от различных сценариев развития пандемии, в том числе самых пессимистических. В условиях ограничений нужно, чтобы граждане не чувствовали изоляции от государства. Вся молодёжь сейчас находится по домам. Министерствам образования, культуры и спорта нужно продумать дистанционную организацию их созидательной активности, проводить онлайн соревнования, лекции и другие обучающие мероприятия. Особое внимание уделить организации системного дистанционного образования, курсов переподготовки.Второе. Обеспечение общественной безопасности в период ЧП. Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего, фактов воровства, грабежей, мародёрства, неподчинения законным требованиям властей. В текущей ситуации могут активизироваться криминальные элементы. В связи с этим надо усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением. Надо мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при необходимости силы других направлений. Прошу также внести предложения по привлечению для этой работы армии, Нацгвардии. Генеральной прокуратуре и Верховному суду следует срочно разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения. Понятно, что иногда на преступления людей толкает потеря доходов. Но это ни в коей мере не является оправданием. В то же время надо наладить работу по профилактике правонарушений с группами риска. Активизируйте деятельность участковых инспекторов полиции, по возможности привлекайте к профилактике КСК.В зоне повышенного риска оказались субъекты МСБ в сферах торговли, туризма и общественного питания. В этих секторах занято свыше 1,6 млн работников. Введение карантина в Алматы вызвало отток молодёжи в регионы. По сообщениям СМИ, из южной столицы 19 и 20 марта выехало более 102 тысяч человек, 15 тысяч автомашин. Это студенты, работники рынков, организаций сферы услуг, торговли. Безработную молодёжь необходимо мобилизовать и задействовать в текущих противопаводковых, весенне-полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой. Это можно организовать в рамках программы "Дорожная карта занятости". "Обеспечить мониторинг общественного настроения и социальных сетей" На фоне пандемии межэтнические отношения отошли на задний план. Но это лишь обманчивое спокойствие. Учитывая начало весеннего полевого сезона возможны конфликты на почве земельных вопросов, разделения и использования поливной воды. Обо всех предпосылках прошу информировать незамедлительно. КНБ, Генпрокуратуре, Министерству информации и общественного развития необходимо обеспечить мониторинг общественного настроения и социальных сетей. "Исключить на период кризиса любые факты давления на предпринимателей" В кризисных условиях каждое работающее предприятие, каждое рабочее место особенно значимо. Сегодня допускаются факты, когда фискальные органы по незначительным нарушениям парализуют работу предпринимателей. К примеру, за нарушения сроков предоставления налоговой отчётности арестовываются счета, изымается бухгалтерская документация. Зачастую бизнес продолжает необоснованно втягиваться в орбиту уголовного преследования. Поручаю пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику, исключив на период кризиса любые факты давления на предпринимателей со стороны силового блока и фискальных органов. Сейчас на местах госслужащие и полицейские "придавлены" проверками, боятся брать на себя ответственность и принимать решения. Поручаю пересмотреть приоритеты в работе антикоррупционной службы на период чрезвычайного положения, сделав упор на профилактику.Ещё один важнейший вопрос – обеспечение информационной безопасности. Важно не допустить паники среди населения и дестабилизации общественного порядка. В условиях ЧП на особый контроль надо взять работу по пресечению слухов и провокационной информации. Любые попытки распространения таких сведений должны жёстко пресекаться, авторов нужно выявлять и наказывать. Следует объяснить населению, что нельзя слепо доверять любой информации, нельзя позволять провокаторам и просто глупым людям манипулировать доверием наших граждан. С учётом меняющейся ситуации и роста количества заболевших поручаю обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ. Согласно новому алгоритму все сведения от госорганов по коронавирусу должны стекаться в единый информационный центр МИОР. В ежедневном режиме министр информации и общественного развития будет давать брифинги, начиная с 23 марта. В информационной работе необходимо эффективно использовать все имеющиеся цифровые ресурсы. Создан специальный сайт – coronavirus2020.kz, посредством которого нужно информировать казахстанцев о ситуации с пандемией и предпринимаемых нами мерах. Он должен быть официальным онлайн-источником проверенной и достоверной информации. Нужно активнее продвигать эту платформу среди граждан. При Министерстве здравоохранения функционирует Оперативный центр по мониторингу и учёту Covid-19, который я посетил 21 марта. Следует обеспечить его бесперебойную и эффективную работу.На передовой сегодня стоят наши граждане – врачи, полицейские, другие специалисты, которые не знают выходных, редко видят свои семьи, подвергают себя огромному риску. Но несмотря на это в полной мере выполняют свой гражданский и служебный долг. Искренне благодарю вас. Правительству и акиматам поручаю изыскать дополнительные средства и обеспечить выплату премии в размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Третье. Обеспечение социальной стабильности в стране. В условиях чрезвычайного положения – нам придется идти на кардинальные меры для обеспечения благополучия граждан. Все ресурсы у нас есть – это средства госбюджета, Нацфонда. Ими нужно правильно распорядиться. Казахстанцы должны это знать. Больше всего людей в стрессовых ситуациях пугает неизвестность. Люди в кратчайшие сроки должны получить четкое понимание, как им помогут в этот непростой момент. Любое промедление сейчас порождает слухи, неуверенность, протестность, панику. Антикризисные меры Правительства и акимов должны вырабатываться в кратчайшие сроки. Их суть должна доводиться до граждан простым и понятным языком. В складывающихся условиях многие люди потеряли источники заработка, их доходы снижаются. У многих казахстанских семей «запас прочности» практически отсутствует. Поэтому поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать комплекс мероприятий, включающий следующие направления. Во-первых, на период действия чрезвычайного положения, помимо уже принятого запрета на начисление штрафов и пеней, следует приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения, пострадавшего от кризисных явлений. От банков я ожидаю полного понимания и гражданской солидарности. На фоне ухудшающейся ситуации с личными финансами многие граждане вынуждены обращаться за беззалоговыми кредитами в небанковские организации – к ломбардам, онлайн кредиторам, микрофинансовым организациям. Поэтому критически важно навести порядок в данном секторе. Обман граждан недопустим. Поручаю Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, Генеральной Прокуратуре, Министерству информации и общественного развития провести масштабную акцию по проверке соблюдения законодательства и показательно наказать нарушителей, широко осветив это в СМИ и в социальных сетях. Это нужно, чтобы казахстанцы в непростой ситуации знали, что их права будут твердо защищаться государством. Во-вторых, в период действия карантина только в Алматы численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тысяч человек. Аналогичная ситуация наблюдается по индивидуальным предпринимателям, 80% которых приостановили свою деятельность. Таким образом, по предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тысяч горожан. Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге). В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов наших сограждан. При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки. Поручаю Госкомиссии выработать эффективный и прозрачный механизм выплат. Охват конкретных получателей будет определяться специально созданными региональными штабами с участием общественности и НПП «Атамекен». В то же время бизнес, включая МСБ, также должен принимать меры по сохранению рабочих мест, неувольнению сотрудников. Сейчас это критически важно для людей. Понимание того, что у тебя есть рабочее место, поможет нашим гражданам стойко перенести тяготы текущего момента. Поручаю Госкомиссии совместно с НПП «Атамекен» проработать комплекс мер по поддержке работодателей, в особенности МСБ. Помимо этого, следует на регулярной основе начать предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения. Наборы должны состоять преимущественно из отечественной продукции. В-четвертых, к сожалению, мы столкнулись с фактами, когда недобросовестные люди решили воспользоваться непростой ситуацией и нажиться на населении, занимаются спекуляцией. Соответствующие органы выявляют и пресекают подобные попытки. Это правильно. Как говорят французы «A la querre comme a la querre» – На войне как на войне. Соғыстың аты – соғыс. Для систематизации этой работы требуется утвердить объективно необходимый перечень социально-значимых товаров, по которому мы введем государственное регулирование цен. Во всех областях и городах у нас достаточно продовольствия и товаров первой необходимости. Вместе с тем, сейчас каждому акиму региона необходимо наладить реальный учет наличия товаров первоочередного спроса. Формальный подход здесь недопустим. Необходимо работать с бизнесом и населением, не допускать паники, ажиотажа вокруг продуктов первой необходимости. Акимам следует наладить взаимодействие между собой для контроля межрегиональных перетоков товаров и исключения локальных дефицитов. Совместно с Правительством следует обеспечить наличие достаточных запасов, проработать механизмы их доведения до прилавков, строго контролировать цены и исключить спекуляции. В-пятых, в связи с введением карантина мы призвали население находиться дома. Удаленная работа побуждает людей более активно пользоваться мобильными технологиями. В связи с этим поручаю на период действия режима чрезвычайного положения расширить доступ к мобильной связи и интернету, особенно к образовательным ресурсам, социальным сетям и мессенджерам. На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставление услуг связи должно быть продолжено. Доступ на все казахстанские интернет-ресурсы должен быть бесплатным. Ранее я уже давал поручения по снижению на период карантина оплаты коммунальных услуг населением. В Алматы оперативно отреагировали и приняли соответствующие решения. Теперь Государственная комиссия должна выработать системные общереспубликанские меры. В целом, коллеги, казахстанский народ ждет эти меры от нас. Поручаю сегодня ознакомить граждан с моими поручениями и немедленно приступить к их реализации. Четвертое. Поддержка национальной экономики. Мы являемся свидетелями «идеального шторма». Пандемия, схватка нефтяных супердержав и рекордное падение фондовых индексов накладываются на накопленные за последние годы дисбалансы глобальной экономической системы. В таких условиях мы должны дать адекватный экономический ответ, опереться на здоровое, конкурентоспособное предпринимательство, помочь ему выстоять и стать сильнее. Важно оперативно выявить наиболее пострадавшие от введения чрезвычайного положения и снижения спроса со стороны населения сектора экономики и реализовать комплекс мер по их поддержке. Одним из действенных механизмов поддержки этих секторов станет приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от складывающейся негативной ситуации. Поручаю также разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен. Так, считаю необходимым предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени. Также следует рассмотреть необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнуления таможенных пошлин по критически важному импорту и так далее. На эту работу должно уйти не более одной недели. Принципиально важно сохранять занятость. В рамках формируемых Правительством индивидуальных антикризисных планов работы с крупными предприятиями, требуется предусмотреть меры по сохранению рабочих мест и стабильной оплаты труда. Задействовать эти меры будем по мере развития ситуации. Поручаю Правительству, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного сектора приостановить с 20 марта текущего года сроком на три месяца начисление арендных платежей по принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов МСБ. Местным исполнительным органам совместно следует проработать возможность освобождения от арендной платы объектов коммерческой недвижимости. Все инструменты у акимов есть. Как показывает опыт прошлых лет, во время нестабильной экономической ситуации необходимо не допустить «кризиса неплатежей». Министерство финансов обязано усилить контроль за выполнением госорганами договорных обязательств в рамках осуществления госзакупок. Все выплаты по фактически оказанным услугам и работам должны быть осуществлены в течение 5 дней. Затягивание, требование дополнительных бумаг должны быть исключены. Госорганы и квазигоскомпании не должны взимать штрафные санкции и включать поставщика в реестр неблагонадёжных поставщиков, если неисполнение договора связано с текущими негативными явлениями в экономике. Требуется в кратчайшие сроки сформировать реестр отечественных товаропроизводителей и ввести специальный режим государственных закупок, предусмотрев отмену необходимости внесения обеспечительного взноса или банковской гарантии. Соответствующий Указ я подписал, жду конкретных действий от Правительства. В рамках региональных штабов следует вести постоянный мониторинг местных крупных производителей. В рамках него проводить индивидуальную работу по их поддержке, в том числе через выделение оборотных средств под льготную процентную ставку, предоставление мест на полках супермаркетов и другие меры. Я поручил увеличить финансирование программы «Экономика простых вещей» до 1 триллиона тенге. Это значительные средства, предоставляемые по доступной ставке в 6% годовых. Их можно использовать преимущественно для инвестиционных целей. В дополнение к этому мною принято решение о предоставлении еще 600 миллиардов тенге на кредитование оборотных средств малого и среднего бизнеса под 8% годовых. Еще одним инструментом поддержания деловой активности и занятости выступит специальная программа «Дорожная карта занятости». Данный инструмент хорошо проявил себя во время предыдущих кризисов. Я уже поручил обеспечить ее финансирование на уровне не менее 300 млрд.тенге. На основе поступающих заявок от регионов мы имеем резервы увеличить ее до 1 трлн.тенге. Это создаст 250 тыс. рабочих мест и поможет реализовать нам не только объекты местного значения, но и ряд республиканских, в том числе строительство водохранилищ, дамб и прочих сооружений. Национальный банк должен помочь Правительству в финансировании данной инициативы. Далее. В настоящий момент крайне важно добиться стабилизации обменного курса тенге. С этой целью поручаю Национальному Банку, Правительству и руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны. Также с учетом имеющихся обязательств поручаю составить план-график поэтапного возврата валютных депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана. Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100 процентов от чистого дохода. Пятое. Переход на новую модель принятия управленческих решений. Всему госаппарату предстоит быстро перестроиться, отойти от шаблонной работы. Управление государством в настолько непростой ситуации должно быть кардинально изменено, нужно брать на себя ответственность и принимать сильные, смелые, эффективные решения. Со своей стороны, я уже подписал ряд антикризисных Указов, предоставляющих системе государственного управления право принимать оперативные решения для борьбы с последствиями кризиса. Таким образом, у госорганов имеются все возможности для разрешения любых возникающих вопросов – в бюджетном процессе, ценовом регулировании, госзакупках, предоставлении льгот и т.д. Я хочу донести до каждого члена Правительства, акима – пришло время работать в ином режиме. Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстраховкой «как бы чего не вышло», должны освободить место. Иначе нам не победить в этой схватке. Важно обеспечить координацию деятельности госорганов, в том числе при освещении деятельности и работы Госкомиссии. Поручаю Премьер-министру данную ситуацию взять на контроль. Этот кризис послужит встряской для госаппарата и отечественного бизнеса. Его уроки должны быть учтены. А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации. По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. Все возможности, резервы у нас имеются. Главное – мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать. Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн.тенге или 10 млрд.долларов. Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.