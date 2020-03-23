Михаил Шемчук Михаил Шемчук рассказал, что у него была семья до того, как он попал в дом престарелых. - Жили в квартире с женой и двумя сыновьями в районе Айгуль, все у нас было хорошо. Потом супруга решила уехать на Украину, а я знаю, что там жизнь тяжелая, отказался. Вот и остался тут без жилья, пошел в дом престарелых. Почти семь лет прожил там. Внуки из Украины решили меня забрать к себе, я был очень рад этому, с таким настроем собрал вещи, выписался оттуда. Думал, буду жить со своими родными. А так получилось, что в связи с карантином их не пустили через границу. Тогда меня забрал внук, который живет в Уральске, чтобы я дождался украинцев. Только расположился у них дома, внук ушел куда-то, а его жена забрала мою пенсию - 73 тысячи тенге - оставила мне 10 тысяч тенге и выкинула меня из дома. Вызвала такси и отправила вместе со всеми моими вещами, - плача говорит Михаил Абрамович. - А что мне делать? Жена внука сказала: "Вон отсюда". До него я дозвониться не могу, он не поднимает трубку. Адреса я даже и не помню, знаю, что дом №27 и все. Тыловик с горечью в голосе рассказал, что он снова вернулся в дом престарелых, но там уже его не приняли. - Я поехал в свой гараж. Холодно. В чем одет, в том и сплю. Тут у меня кровать есть, телевизор и чайник. Целыми днями хожу, убираю улицу возле гаражей, люблю чистоту. Греюсь горячим чаем. На ночь закрываюсь и ложусь спать. Соседи по гаражу помогли продуктами: кто хлеб принес, кто сахар. За водой хожу на колонку. Не знаю, как мне быть, никому не пожелал бы такой жизни, как у меня. И мучений, которые я испытываю. В семь лет остался без родителей, жены сейчас нет в живых, один сын отбывает наказание на Украине, а у второго тоже жизнь не сложилась, связь с ним потеряна. Судьба, наверное, у меня такая, - плача говорит он. Пенсионер за целую неделю пребывания в гараже очень сильно замерз. Во время разговора с журналистами Михаила Абрамовича трясло от волнения. Он плакал и просил помощи. - Да так здоровье не беспокоит, только вот насморк начался у меня. Денег у меня почти не осталось. Следующую пенсию получу только 8 апреля. А сейчас не знаю, как жить дальше, - говорит тыловик. - Я не пью, не курю. Прошу вас, только помогите мне дождаться своих внуков из Украины. Михаил Абрамович дал номер телефона внука из Уральска, однако дозвониться до него не удалось, его телефон был отключен. Директор Уральского центра оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО Ануарбек Кабашев отметил, что знает о сложившейся ситуации с бывшим постояльцем их учреждения. - Да, такой постоялец у нас был, но он выписался. Пришел его внук, забрал его. Потом дедушка приходил к нам, просился обратно, но дело в том, что мы его просто так принять не имеем права. Сейчас он будет помещен на время в центр адаптации для лиц без определенного места жительства. Там ему помогут собрать необходимые документы и пройти медкомиссию. Только потом мы снова заберем его к себе, - пояснил Ануарбек Кабашев. QZ5azdTgzJcМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.