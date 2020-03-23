Блокпосты выставлены в Шынгырлауском и в Акжайыкском районах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На границах ЗКО с другими областями выставлены блокпосты Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, блокпосты выставлены для того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавирусной инфекции на территории нашей области. – Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в мире по коронавирусу и регистрации случаев в РК, в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию Западно-Казахстанской области с 21 марта на границах с Актюбинской и Атырауской областями выставлены санитарные блокпосты. Санитарные блокпосты выставлены на границе Шынгырлауского района ЗКО с Актюбинской областью, а также Акжайыкского района на границе с Атырауской областью. Там в крулосуточном режиме работают сотрудники полиции и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Они проводят опрос и анкетирование, - сообщили в ведомстве. Стоит отметить, что в Акжайыкском районе был опрошен 321 человек, а в Шынгырлауском районе - 1058. По словам санитарных врачей, ни у кого из опрошенных людей не было жалоб на состояние здоровья. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 23 марта в Казахстане выявлен 61 случай заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 31 в Нур-Султане, 26 в Алматы и один случай в Актюбинской области. Зараженная коронавирусом жительница актобе прилетела из Москвы 22 марта. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. На границах ЗКО с другими областями выставлены блокпосты На границах ЗКО с другими областями выставлены блокпосты Мы дjрожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  