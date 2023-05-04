Для грузовладельцев специалисты Биржи ATI.SU разработали сервис «Поиск транспорта». С его помощью можно всего за несколько минут найти партнёра (транспортную компанию или частного водителя) и договориться с ним о выгодном сотрудничестве, например, о грузоперевозках в Алматы.

Как это работает? Вы регистрируетесь на Бирже грузоперевозок ATI.SU (потребуется не больше пяти минут). Затем находите на верхней панели сайта ссылку «Транспорт». Кликните по ней, и перед вами откроется страница сервиса «Поиск транспорта». На странице расположена поисковая форма. Чтобы отыскать партнёра, необходимо заполнить форму и нажать на кнопку «Найти транспорт».

Какие главные поля в форме? «Откуда» (место загрузки) и «Куда» (место разгрузки). Эти графы обязательно нужно заполнить. Вы можете указать в них как населённые пункты, так и области или страны целиком.

После того как вы задали маршрут, в поисковой выдаче появятся все автомобили, готовые к перевозке по желаемому направлению. По популярным направлениям в выдаче может присутствовать очень много предложений. Чтобы не просматривать все, нужно сузить поиск. Для этого заполните другие графы в поисковой форме. Так, вы можете указать:

грузоподъёмность искомой машины,

объём её кузова,

дату отправки,

ставку.

В форме предусмотрен выбор типа кузова — доступно более 60 вариантов, а также выбор типа загрузки (13 вариантов). Если ваш груз относится к категории опасных, укажите и это в форме. Ознакомьтесь подробнее со всеми графами поисковой формы и по необходимости заполните их.

Как связаться с владельцем подходящего грузового транспорта? Контакты всех перевозчиков по Казахстану доступны бесплатно зарегистрированным пользователям Биржи. Вы увидите контакты в объявлении. Потенциальному партнёру можно позвонить, написать на почту или связаться с ним, не покидая Биржи, через АТИ Мессенджер.

Заходите на Биржу ATI.SU, регистрируйтесь и ищите проверенных перевозчиков быстро и удобно.

