Откат он получал прямо в салоне авто.

Как сообщили в антикоррупционной службе РК, 21 апреля в суде №2 Атырау вынесли приговор в отношении бывшего руководителя областного управления физической культуры и спорта Коспанова.

Он признан виновным в получении взятки в сумме 1,7 миллиона тенге от старшего тренера КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва» Майлашева. Взамен чиновник обещал помощь в выезде на учебно-тренировочные сборы за счет бюджетных средств. Кроме этого он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Коспанов незаконно собирал деньги от тренеров КГУ на общую сумму 2,4 миллиона тенге.

Кроме того, руководитель управления признан виновным в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 миллиона тенге. Он незаконно начислял заработную плату людям, которые фактически не работали в КГУ.

Коспанов осужден к 4 годам, Майлашев – к 3 годам лишения свободы.

Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.

Фото: pexels.com